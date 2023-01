Open d’Australie: pourquoi Victoria Azarenka monte sur le court avec un maillot du PSG (vidéo)

Victoria Azarenka va retrouver les demi-finales de l’Open d’Australie suite à sa victoire 6-4, 6-1 sur l’Américaine Jessica Pegula (WTA 3/N.3), mardi, en quarts de finale, à Melbourne. Au moment de monter sur le court ainsi que pour les interviews d’après-match, la Biélorusse a pris une habitude assez étonnante : porter le maillot du PSG.

Ce n’est pas la première fois puisqu’Azarenka l’avait déjà fait lors du tournoi d’Adélaïde, ce qui lui avait valu d’être réprimandée par la juge de chaise. Mais elle persiste. En conférence de presse il y a quelques jours après son succès au premier tour de l’Open d’Australie, elle s’était expliquée sur le sujet.

« Je soutiens le PSG depuis 2012 et la signature de Beckham », a confié Azarenka. « Je suis une fan depuis longtemps et j’ai assisté à de nombreux matches. » Le fils de la joueuse, Leo (7 ans), semble avoir également adopté le club parisien. « Mon fils est très intéressé par le football. Forcément, il veut jouer au Paris Saint-Germain. C’est son rêve. Il me voit porter un maillot donc il veut en porter un, on est assorti. »