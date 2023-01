Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une étape capitale qui vient ici d’être franchie, avec l’octroi du permis unique pour la plus grande usine de fabrication de satellites en Europe ! Ou, si vous préférez, la troisième à l’échelle mondiale, après celles d’Amazon et de SpaceX. Et ne boudons pas notre plaisir, ce projet, on le doit à un jeune entrepreneur carolo, Benoît Deper.