Steve Darcis prêt à succéder à Johan Van Herck: «Oui, j’espère que le prochain capitaine de Coupe Davis ce sera moi»

Johan Van Herck a annoncé lundi que 2023 sera sa dernière année comme capitaine des équipes belges de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup. « Après 12 ans et 28 duels de Coupe Davis, après 4 ans et 8 duels de Billie Jean King Cup, je veux annoncer que j’ai décidé que 2023 sera ma dernière année comme capitaine», a écrit Johan Van Herck, 48 ans, sur les réseaux sociaux. Dès lors, qui pour le remplacer ?

Un candidat semble en tout cas se présenter pour la succession de Van Herck. Il s’agit de Steve Darcis. « Oui, j’espère que le prochain capitaine de Coupe Davis ce sera moi, à partir du moment où Johan Van Herck a annoncé qu’il arrêtait fin de cette année », a confié le Belge qui a participé à deux finales de Coupe Davis, en 2015 et 2017.

La Belgique est actuellement 14e au ranking mondial côté féminin. Le bilan de Johan Van Herck est là pour l’heure de cinq victoires pour deux défaites auquel il faut ajouter le forfait du Bélarus l’an dernier au premier tour de la phase finale. Les Belges doivent se rendre au Canada les 14 et 15 avril en qualification pour la phase finale de la Billie Jean King Cup 2023.