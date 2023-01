Tennis de table - Quatre équipes, dont le Caj Mir et Quaregnon-Wasmuël, pour deux places vers la P1: «Nous voulons rééquilibrer notre pyramide en provinciales»

Qui sera champion en Provinciale 2B ? Quatre équipes se disputent la première place, synonyme de montée en P1. À l’heure actuelle, Papignies A est en tête avec 36 points, suivi par Caj Mir D avec 35 points, de Huissignies A avec 34 points et enfin, de Quaregnon-Wasmuël A avec 32 points. Bref, tout le monde peut encore être champion. Du côté de Caj Mir, on n’a jamais caché ses ambitions de montée.

« Monter en P1, c’est la priorité que nous nous sommes fixée au début de saison », affirme le président saint-ghislainois Calogero Allegro. « Nous n’avons pas de P1 et nous voulons rééquilibrer notre pyramide en provinciales. D’ailleurs, certaines de nos équipes au-dessus ont déjà dû faire les frais de ces ambitions et se sont retrouvées à trois. »

En battant Papignies samedi dernier, Caj Mir a donc réduit son écart avec la première place à un point. « Si on perdait, c’en était terminé pour le titre tandis qu’ici, nous pouvons encore espérer un faux pas des premiers, tout en espérant faire un sans-faute derrière. Si ce n’est pas le cas, nous viserons la deuxième place pour tenter de jouer la montée aux barrages. »

Les Gremlins en outsiders

Pour ce faire, les Saint-Ghislainois devront battre la palette Gremlins de Quaregnon-Wasmuël A ce samedi, actuel quatrième de la série. « Au match aller, nous nous étions inclinés de justesse (9-7) là-bas », se souvient Enzo Macaluso, président et premier joueur du club. « J’avais gagné mes quatre matches, Johan Beguin trois et nos deux C6 n’avaient pas su en remporter un malheureusement. Ce samedi, c’est un peu le match de la dernière chance si nous voulons nous accrocher au top 3, mais là n’est pas la priorité. Nous voulons absolument faire monter notre équipe B de P4 en P3 pour réduire l’écart entre nos deux premières équipes. Pour la montée en P1, si ce n’est pas cette année, nous retenterons le coup la saison prochaine », affirme Macaluso. « Une chose est sûre, nous ne ferons de cadeau à personne et nous allons jouer le coup à fond. Nous sommes un peu les outsiders de la série et personne ne nous attend, mais nous jouons tous nos matches pour les gagner, peu importe ce qu’il adviendra. »