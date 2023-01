Pompiers et services de secours observeront une minute de silence ce mercredi: de plus en plus souvent la cible de violences, ils veulent dénoncer cette situation et réclamer des mesures

Cette action a pour but de dénoncer cette situation et réclamer des mesures. Une rencontre avec la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) est également prévue.

La violence contre les services d’urgence s’est notamment illustrée lors du réveillon du Nouvel An, lorsque des ambulanciers bruxellois qui réanimaient une personne ont été visés par des engins pyrotechniques. Des incidents se sont également produits dans d’autres grandes villes et l’atmosphère s’est parfois révélée hostile à l’égard des pompiers et des policiers.