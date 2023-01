C’est fait: RTL-TVI a présenté son nouveau plateau de JT, voici ce qui change (photos et vidéo)

Pour coller à sa «nouvelle identité visuelle et rédactionnelle», la chaîne privée s’est ainsi dotée d’un nouvel habillage et d’un nouveau format pour ses JT du week-end, à mi-chemin entre l’information et le magazine.

Les journaux télévisés du week-end font peau neuve en intégrant de nouveaux formats narratifs. Des reportages, alternant entre des séquences longues (8 minutes) et courtes (1 minute 30), aborderont l’actualité de manière plus détachée via davantage de portraits, de coulisses et d’immersions. Présenté par Michael Miraglia, ce nouveau format a pour objectif de «casser le rythme d’un journal télévisé classique», explique la direction.