les bancs publics se mettent à murmurer dans la commune de Léglise et ce n’est pas près de cesser !

Ainsi, les participants à l’atelier d’écriture animé par Malika El Maïzi dans le cadre du projet Leader « Le centre de mon monde » sont heureux de vous dévoiler le résultat de leur travail des derniers mois, lors d’une rencontre conviviale qui se tiendra à la Bibliothèque communale de Léglise le samedi 4 février à 20h : lecture d’extraits et écoute de capsules sonores préparées lors de cet atelier.

Ces enregistrements sonores seront intégrés, via QR codes, aux bancs qui seront décorés (voire même fabriqués en palettes !) avec l’artiste plasticien Xavier Al Charif lors d’ateliers, gratuits et intergénérationnels, proposés aux 4 coins de la commune. Ils se tiendront de 10h à 16h dans les salles des villages : mercredi 1er février à Léglise (attention : bâtiment du service technique communal), dimanche 12 février à Ebly, samedi 25 février à Vlessart, dimanche 26 février à Assenois, samedi 11 mars à Mellier et dimanche 26 mars à Volaiville. Les plus motivés participeront à toute la journée, les curieux ne feront que passer 1/2h ou plus si affinité…