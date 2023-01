La Stib recrute: les transports en commun bruxellois cherchent plus de 600 nouveaux collaborateurs

La majorité de ces 600 postes concerne le personnel de conduite, avec plus de 200 chauffeurs et conductrices de bus, 130 pour le tram et une cinquantaine pour le métro ainsi que du personnel de sécurité. En effet, la mise en service de nouveaux véhicules, la création de nouvelles lignes et l’augmentation des fréquences nécessitent du personnel supplémentaire.

Une porte-parole de la Stib a déclaré à l’agence Belga que «tous les ans, il y a des nouveautés : des véhicules, de nouveaux dépôts, la digitalisation de certains services. La création d’une nouvelle ligne demande de l’espace et du personnel supplémentaire».