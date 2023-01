Un Bruxellois et sa famille décrochent un jackpot de 1,5 million d’euros au Lotto! (photo et vidéo)

Beaucoup de gens rêvent de faire un beau voyage s'ils gagnent au Lotto. Aujourd'hui, c'est toute une famille qui va pouvoir réaliser ce rêve. L'histoire de ce gagnant, âgé entre 45 et 54 ans, sort un peu de l'ordinaire. Il a joué dans une librairie de la gare de Bruxelles-Centrale et a remporté exactement 1.500.020 € le 28 décembre dernier. de videos Ce qui rend cette histoire encore plus touchante est qu'il avait joué avec toute sa famille. « Nous avons donc offert une très belle fin d'année non pas à une, mais à plusieurs personnes, et nous avons procuré quelques moments de bonheur intense à toute une famille », relate la Loterie Nationale. Leur prochaine destination de voyage ? Une année 2023 heureuse et sans soucis !

Remise du chèque Pour préserver l'anonymat du gagnant, un chèque symbolique sur lequel figure le montant du gain est remis à Monsieur Elvis Kaloshi, gérant de la librairie Relay – gare Centrale (Carrefour de l'Europe 2, 1000 Bruxelles).

E.G.

Monsieur Kaloshi est le nouveau gérant de ce point de vente depuis décembre 2022. Une coïncidence ? Disons qu’il porte déjà chance à son nouveau magasin…. En 2022, 40 personnes ont décroché le Jackpot Lotto (6 bons numéros), dont 29 sont devenues millionnaires. En 2023, on compte déjà sept gagnants du Jackpot (6 bons numéros) et tous les quatre sont à présent millionnaires. Il y a donc de fortes chances que cette année encore, le Lotto fasse le bonheur d'un très grand nombre de joueurs. Et il n’y a pas d’âge pour gagner. Parmi les gagnants, le plus âgé jusqu’à présent avait 97 ans et le plus jeune 19.