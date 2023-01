Guerre en Ukraine: des députés ukrainiens viennent réclamer plus d’armes auprès de leurs collègues belges

«Plus d’armes pourront nous apporter la paix. Cela peut paraître contradictoire mais c’est la réalité. Sans ces armes, la guerre durera encore des années», a dit le député Oleksandr Kornyenko devant les commissions des Relations extérieures et de la Défense de la Chambre.

La demande a trouvé un écho particulier dans l’opposition auprès du député Theo Francken (N-VA), à l’origine de la visite de cette délégation en Belgique, mais aussi dans la majorité, chez le député Denis Ducarme (MR). Le libéral francophone estime que la Belgique n’en fait pas assez. La Défense a pourtant déjà livré pour 90 millions de matériel militaire et s’apprête encore à fournir des armes de défense anti-char et antiaérienne. Sur son sol toutefois, des entreprises privées disposent d’un stock important d’armes qu’elles ont rachetées, notamment des blindés, engins dont les Ukrainiens ont besoin face aux forces russes. Récemment, des obusiers M109, retirés du service par la Belgique en 2008 et revendus quelques années plus tard pour un montant dérisoire, ont été vus sur le théâtre des opérations en Ukraine. Ce n’est pas la Défense belge qui les a rachetés mais le Royaume Uni. Le gouvernement belge était réticent à débourser des centaines de milliers d’euros pour des engins revendus quelque... 16.000 euros en 2015-16.