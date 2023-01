Retour dans l’Espace

L’actuel Renault Espace avait déjà abandonné son ADN de monovolume pour devenir un crossover en 2015. Le prochain sera carrément un SUV, à 5 ou 7 places. Plus grand-chose à voir, donc, avec la première génération d’Espace qui avait été présentée pour la première fois en 1983, et fête donc son quarantième anniversaire cette année.

Electrifié

En dehors de son nom, et du fait qu’il repose sur la plateforme CMF-CD de l’Alliance (comme le Renault Austral), Renault ne dévoile rien sur ce futur modèle. Tout au plus sait-on qu’il sera « confortable, innovant et haut de gamme ». Mais comme la dernière lettre du nom espace est un E doré, on imagine bien que la motorisation sera électrifiée.