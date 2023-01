180.000 passagers ont pris le téléphérique de Namur en 2022

Des données supérieures aux attentes et satisfaisantes pour la rentabilité de l’attraction.

Tout roule au niveau touristique, mais c’est moins le cas au niveau de l’aspect « mobilité ». On s’en souvient, les horaires du téléphérique avaient été élargis en semaine pendant l’année scolaire, le matin entre 7h et 10h et le soir de 17h à 18h30, pour les Namurois qui souhaitaient prendre le téléphérique pour leurs déplacements plutôt quotidiens.