La Formule 1 va-t-elle changer de main ?

Ce n’est un secret pour personne : l’Arabie Saoudite investit massivement dans le sport et les grands événements partout sur la planète. Figurez-vous qu’ils essayent aussi de racheter la Formule 1, ni plus ni moins ! Et ils mettent le paquet, puisque selon l’agence Bloomberg, ils ont déjà proposé pas moins de 20 milliards de dollars à la société américaine Liberty Media, qui avait racheté le championnat en 2017 pour huit milliards de dollars. Une sacrée plus-value, que Liberty Media a pourtant refusé.

Quid de la liberté d’expression ?

Selon les experts, la F1 vaut aujourd’hui 15 milliards de dollars. Mais l’arrivée de nouveaux constructeurs automobiles tels que Porsche, Audi et Cadillac pourrait encore accroître sa valeur. Reste à savoir quelle sera encore la liberté d’expression des pilotes si un tel rachat se fait, d’autant que les organisateurs de la Formule 1 ont récemment exprimé leur volonté de limiter cette liberté sur des thématiques telles que la défense des minorités, l’environnement ou la protection de certaines populations.