Alpina B5 GT : la plus puissante jamais produite

Initialement préparateur pour BMW, Alpina est aujourd’hui une marque à part entière. Mais l’objectif n’a pas changé : proposer des versions encore plus musclées des modèles de la gamme BMW. C’est le cas de cette B5 GT, encore plus radicale que la B5, laquelle était déjà plus puissante qu’une BMW M5. C’est dire !

250 exemplaires

Le moteur V8 biturbo de 4,4 litres passe ainsi de 621 à 634 ch grâce aux modifications apportées aux prises d’air, à la gestion du moteur et au turbo. Disponible en berline et en break, l’Alpina B5 GT passe ainsi de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Pas mal, pour une familiale ! Limitée à 250 unités, elle est proposée aux alentours de 150.000 €, hors options bien sûr…