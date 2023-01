Maladie d’Alzheimer: l’UMons reçoit un chèque de 110.000€ pour un projet pilote

Maladie de l’Alzheimer: une chercheuse montoise développe de nouvelles stratégies de soin pour stimuler le langage des malades De nouvelles stratégies de soin pour stimuler le langage des personnes souffrant d’Alzheimer sont développées par l’université de Mons et testées sur des patients atteints de la maladie.

En Belgique, une personne sur cinq et jusqu’à une femme sur trois développera une forme de démence. Parmi les différentes manifestations de la démence, sept sur dix concernent la maladie d’Alzheimer. Or, il n’existe toujours aucun médicament ou traitement capable de guérir cette maladie. Mais le lien entre le langage et la pathologie constitue une piste intéressante pour la recherche.

C’est pourquoi la docteure Simoes Loureiro, chercheuse à l’UMons, développe actuellement de nouvelles stratégies de soin : stimuler le langage des malades pourrait freiner l’évolution des symptômes et améliorer la qualité de vie des malades.

Test sur 30 patients

Concrètement, 30 patients atteints de la maladie d’Alzheimer participeront à cette recherche, menée par Simoes Loureiro et financée par la Fondation Recherche Alzheimer. « Nous comparerons l’efficacité de trois types de prises en charge afin de développer de nouvelles stratégies de soin qui ont pour objectif de stimuler le langage en travaillant d’une part la compréhension du concept et d’autre part les sensations associées à ce concept », explique-t-elle.

En effet, un mot (par exemple « une pomme ») est associé à des connaissances (« un fruit »), des sensations (« un goût ») ainsi que des expériences de vie (« l’heure du goûter »). « C’est en exploitant l’ensemble de ces éléments, sémantiques, sensoriels, expérientiels que nous souhaitons renforcer la mémoire des mots des patients atteints de la maladie d’Alzheimer afin de freiner le déclin du langage et de promouvoir une meilleure qualité de vie », conclut-elle.