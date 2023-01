Quatre ans ferme pour une tentative de meurtre avec un tesson de bouteille à Dinant

«Bouteille cassée»

L’un d’eux s’est ensuite rendu dans un night-shop, situé un peu plus loin, pour s’emparer d’une bouteille de bière avec laquelle il est revenu à la charge. «Il a essayé de me frapper avec. Je me suis saisi du cadenas de vélo que j’avais dans mon sac banane pour me protéger, ce qui a cassé la bouteille», expliquait la victime à l’audience.