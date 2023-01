Pots de sauce, fricadelles, bâtonnets de poulet, et autres snacks: terrible constat pour Sandra en ouvrant sa friterie, il ne restait plus rien…

Terrible ! Il n’y a pas d’autres mots… En allant travailler dimanche, Sandra s’est rendu compte qu’un cambriolage avait eu lieu dans sa friterie, située à Eenegem. Comme le relate HNB, les voleurs ont emporté avec eux l’argent de la caisse, un four à micro-ondes, ainsi que des pots de sauce, des fricadelles, des bâtonnets de poulet, et autres snacks et boissons.

La frituriste déplore la situation. « Ce qu’ils font avec ça est un grand mystère. Il est hors de question de les vendre et il est peu probable qu’on les mange. Je pense qu’ils ont été désillusionnés par le manque d’argent et qu’ils ont pris ce qu’ils pouvaient », déclare-t-elle.