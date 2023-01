«Tu ne peux pas continuer à te cacher derrière tes maladies et tes chutes»: Patrick Lefevere tacle à nouveau Julian Alaphilippe!

Les tensions se poursuivent entre Julien Alaphilippe et Patrick Lefevere. Alors que le patron de l’équipe Quick Step avait déjà récemment critiqué le Français suite à sa très décevante saison 2022, il en a remis une couche lors d’une discussion en face-à-face avec l’ancien champion du monde, comme le rapporte Sporza.

« Sa femme et son manager étaient là. Je lui ai dit que je n’étais pas content du tout. Je comprends ses maladies et ses chutes, mais tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ça », a lancé Lefevere. « C’était la froide vérité. L’année dernière, il a gagné 2 fois, les années précédentes 3 et 4 fois. Je ne l’ai pas pris dans l’équipe pour ça. »

Interrogé sur sa relation avec le manager belge dans les colonnes de l’Équipe la semaine dernière, Alaphilippe avait pourtant assuré qu’il ne lui avait jamais rien dit de tel en face. « À chaque fois que j’ai eu des discussions avec lui, ça s’est bien passé. Jamais il ne m’a dit des choses pareilles en face. Pour être honnête, j’ai été un peu surpris de lire ça. S’il avait le moindre problème avec moi, je pense qu’il m’en aurait parlé en premier. Donc bon… Je ne m’en soucie pas du tout. »