Véhicule volé à Baudour et incendié à Honnelles: un mineur interpellé et placé en centre fermé!

Rappel des faits : dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 janvier, Maria Mastromarino, 76 ans, a été victime d’un cambriolage, rue d’Hautrage à Douvrain. Les intrus ont fouillé sa maison et trouvé les clés de sa Citroën, qu’ils ont volée, en plus de 45 € et de plusieurs téléphones. Mardi soir, la voiture a été incendiée, rue des Croix, à Honnelles. Les pompiers de Dour sont intervenus vers 22h30 et sont parvenus à empêcher le feu de s’étendre aux arbres et aux garages proches.

