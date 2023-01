Oscars: «Close» de Lukas Dhont nominé pour l’Oscar du meilleur film étranger

Le film belge «Close» de Lukas Dhont est nominé pour l’Oscar du meilleur long métrage étranger, annonce mardi l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

«Close» a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes, où le film a reçu le Grand Prix du Jury, rappelle le Fonds flamand pour l’audiovisuel (VAF). Depuis lors, le deuxième film de Lukas Dhont a connu un succès international, avec de nombreuses sélections dans des festivals internationaux et de nombreux prix. Aux États-Unis, «Close» a reçu, entre autres, le prix du meilleur film international du National Board of Review et deux prix au Festival international du film de Chicago.

La 95e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 12 mars à Hollywood (Los Angeles).