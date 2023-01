Eurostar et Thalys changent de peau: «C’est un moment unique dans le monde ferroviaire européen» (vidéo)

Le nouveau logo d’Eurostar Group représente une étoile accompagnée de la lettre «e», qui symbolisent les connexions de la compagnie ferroviaire ainsi que son ancrage européen. L’habillage visuel sera décliné en plusieurs couleurs et ornera les 51 trains de l’entreprise d’ici la fin de l’année.

Le design de la nouvelle marque sera déployé à la fin de l’année 2023 et la marque Thalys disparaîtra donc.

«C’est un moment unique dans le monde ferroviaire européen», commente Gwendoline Cazenave, CEO d’Eurostar Group depuis octobre. «Eurostar et Thalys avaient inventé la grande vitesse internationale pour connecter les Européens à travers les frontières, et maintenant on les réunit pour construire l’épine dorsale de la mobilité verte, du voyage durable à travers les frontières européennes.»