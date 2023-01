Airbus décroche un contrat pour fournir des communications satellitaires à l’armée belge

«Avec cette nouvelle charge utile UHF, Airbus sera en mesure d’offrir un nouveau service de communications UHF, aux forces armées, en particulier celles des pays européens et alliés de l’Otan», a déclaré le responsable du marketing et des ventes pour l’"intelligence connectée» chez ASD, Eric Neven, cité par le communiqué.

Les forces armées belges utiliseront, pour des communications militaires UHF (ultra haute fréquence), des canaux de la charge utile d’un satellite de télécommunications commercial fabriqué par Airbus et dont le lancement est prévu en 2014, a précisé Airbus Defence and Space (ADS) dans un communiqué.

Interrogé par l’agence Belga, le ministère belge de la Défense n’a pas été en mesure d’apporter de détails sur ce contrat dans l’immédiat.

La charge utile UHF sera exploitée depuis le centre d’opération des réseaux d’Airbus, installé à Toulouse (sud-ouest de la France). Ses 18 canaux UHF permettront jusqu’à 200 communications simultanées à travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, une grande partie de l’Asie ainsi que l’océan Atlantique (vers l’est du Brésil) et l’océan Indien (vers l’ouest de l’Australie).

Les satcoms (communication satellitaires) militaires UHF sont utilisés par les forces armées pour des opérations sur terre, en mer et dans les airs. Ils ont un haut niveau d’interopérabilité et sont donc très utiles pour les opérations multinationales et de coalition.

Selon ASD, la bande UHF est très flexible et offre un moyen de communication léger, robuste et hautement sécurisé. Une large gamme de terminaux utilisables sur terre, en mer et dans les airs est disponible pour répondre aux besoins des différentes forces armées.