Pas de consensus intra-belge pour une sortie du traité sur la Charte de l’énergie: «Cependant, à l’avenir, on pourra examiner si la modernisation de ce traité va assez loin», affirme Alexander De Croo

Ce traité est entré en vigueur en 1998 et a été signé par 53 pays. Son objectif est d’offrir une protection aux investisseurs dans le secteur de l’énergie et de permettre aux entreprises de lancer une procédure d’arbitrage contre un État si celui-ci prend des décisions qui seraient préjudiciables à leurs intérêts.

Ce traité est critiqué par des ONG et plusieurs États. En Belgique aussi, des voix s’élèvent contre ce texte, notamment au sein de l’aile gauche de la majorité fédérale. Les ministres fédérales du Climat et de l’Énergie, Zakia Khattabi et Tinne Van der Straeten, réclament de sortir du traité. Leurs partis, Ecolo et Groen plaident depuis un certain temps pour convaincre les États membres de l’UE de se retirer de manière coordonnée (l’Italie, seule, l’a déjà fait en 2016). Le PS estime lui aussi que la «modernisation» qui avait été défendue par la Commission européenne n’est pas suffisante.