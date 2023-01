Les clients ne s’attendaient pas à ça ce mardi en se baladant dans les allées du IKEA: «Ils nous laissent à peu près tranquilles»

Ce n’est pas à cela que l’on s’attend quand l’on se rend chez IKEA. Ce mardi, des clients qui se baladaient dans les allées de l’enseigne d’Hasselt ont effectivement retrouvé des étudiants sur les bureaux et autres salons que met le magasin en exposition. Ils étaient vingt, dans le cadre d’une initiative de la Ville, qui offrait quatre lieux « spéciaux » afin de changer des habitudes de la bibliothèque.

Sara, qui était sur place avec trois autres copines, indique que « de cette façon, tu restes occupé parce que les autres le font aussi. Et nous nous obligeons mutuellement à mettre le téléphone portable de côté et à le laisser aussi ». Elle ajoute : « De plus, c’est un peu comme être bloqué à la maison de toute façon. Seuls les clients passent régulièrement, bien sûr, mais en fait ils nous laissent à peu près tranquilles ».