Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des tensions dans un couple entraînent souvent des faits regrettables. Lorsque le point de non-retour est atteint, il n’est pas rare que la situation dérape. Flavien (prénom d’emprunt) n’est pas du genre à accepter les regards et les attentions envers sa compagne Lindsay (prénom d’emprunt). Le Herseautois est un jaloux maladif. Il n’a plus de limites lorsque cela concerne celle qui partage sa vie. Les coups sont visiblement son meilleur argument…