Alors que les négociations entre l’Union et les Red Bulls de New York concernant le transfert de Dante Vanzeir se poursuivent et pourraient se concrétiser dans les prochains jours, un homme profite actuellement de la situation pour s’illustrer : Gustaf Nilsson. L’avant-centre suédois a été titulaire en attaque lors des deux dernières rencontres de championnat de l’USG face au Cercle et à OHL avec, à la clé, deux buts très importants : celui de l’égalisation à Bruges mercredi dernier et celui de la victoire face aux Louvanistes ce samedi.

Avec déjà trois réalisations à son actif depuis la nouvelle année (il avait aussi scoré en Coupe de Belgique contre La Gantoise), il est le meilleur buteur de son équipe en 2023. Ce qui n’étonne guère Pär Zetterberg, l’ancien joueur d’Anderlecht qui connaît très bien l’avant-centre des Bruxellois.