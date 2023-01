Les travaux du futur commissariat de Moustier-sur-Sambre sur les rails: «Ce projet rentre enfin dans une phase concrète» (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le dossier est sur la table depuis plusieurs années. Depuis longtemps déjà, la police de Jemeppe-sur-Sambre a besoin d’une infrastructure plus adaptée. L’actuel commissariat central n’est plus du tout adapté et tout le monde est dans l’attente d’un déménagement. Celui-ci se rapproche puisque le chantier du futur commissariat de police de Moustier-sur-Sambre va désormais entrer dans sa phase active.