Guerre en Ukraine: Jan Jambon visite un centre Medevac près de la frontière ukrainienne

La plateforme – stratégiquement située près de l’aéroport de Rzeszow, dans le sud-est de la Pologne, à environ 90 kilomètres de la frontière ukrainienne – accueille temporairement des patients et des blessés ukrainiens pour leur prodiguer des soins infirmiers, des dépistages de maladies, des vaccinations et des soins de santé mentale avant de les transférer vers des hôpitaux d’autres pays européens pour des soins ultérieurs.

« La Flandre n’est peut-être pas le plus gros donateur, mais elle a été le plus flexible », selon Tomasz Lipert de PCPM. « Pour les grands donateurs, il faut souvent plus de temps pour se décider, mais l’argent flamand est arrivé à un moment crucial. Il était important pour combler immédiatement les ’trous’ dans les premières semaines de la guerre ».