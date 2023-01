Les Masuis et Cotelis Jambois ont célébré Saint Vincent (photos)

Les Masuis et Cotelis sont les descendants de Saint Vincent. - D.R.

Un cortège aux flambeaux a accompagné la statue de Saint Vincent, patron des maraîchers et des vignerons, jusqu’à l’église Saint Symphorien avant la messe en wallon.

À cette occasion, une chorale éphémère a vu le jour grâce à la collaboration entre la Frarie Royale des Masuis et Cotelis Jambois et la Royale Moncrabeau. Entre danses traditionnelles, présentation du comité, et « Li Bia Bouquet », le bilan de l’année écoulée a été présenté.