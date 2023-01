Avant chaque match du RC Lens, cette église ouvre ses portes aux supporters

Avec l’aide d’autres adhérents, paroissiens ou pas, il a choisi de l’ouvrir pour y attirer un maximum de supporters. Et l’équipe y met du cœur : il y a, image improbable parmi d’autres, cette sono posée à l’entrée qui crache des chants de supporters. Mais aussi cette table où sont posées boissons, gâteau et pop-corn à consommer gratuitement.

Il est 15 heures, ce samedi-là. Dans deux heures, le RC Lens reçoit Auxerre . À deux pas du temple Bollaert, sous le porche de l’église Saint-Théodore, un homme, écharpe sang et or autour du cou et casquette du même ton… On n’a pas affaire là à un supporter qui se protège de l’incessante bruine. Non, ce monsieur, c’est Christian Lazewski, président d’ACV Saint-Théodore (1), association qui milite pour la mise en valeur de l’édifice religieux.

« On essaie au maximum en fonction des disponibilités de nos bénévoles, précise Christian Lazewski. L’idée est venue aux Journées du patrimoine : il y avait un match ce jour-là, on avait installé un musicien sur le parvis, des supporters qui allaient à Bollaert se sont arrêtés, on a échangé. »

L’asso y a alors vu un bon moyen de faire connaître Saint-Théodore, elle qui se démène depuis plusieurs années, à coup de souscriptions, pour lui redonner ses vitraux.

L’église Saint-Théodore, édifiée en 1910, est dépourvu de vitraux depuis 1924 et sa reconstruction d’après-guerre. - VDNPQR

Depuis, quasiment à chaque match, l’histoire se répète. En moyenne une dizaine de supporters se laissent guider à l’intérieur de l’église. C’est qu’il y a un point commun entre ces deux mondes : la mine a été le terreau de Saint-Théodore comme celui du plus que centenaire RC Lens.

« L’histoire de l’édifice touche surtout les supporters qui sont en tribunes populaires et c’est ça qui est beau, reprend le président d’ACV. On échange, certains connaissent cette histoire. Pour d’autres, on rappelle qu’elle est liée à la cité minière du 9 et qu’on est en train de faire en sorte qu’elle retrouve ses vitraux. »

Des prières pour une victoire des Sang et Or ? « Non, je n’en ai pas vu mais tout à l’heure, un jeune est passé et nous a demandé d’en faire une… »

« Passer le message »

On a tout de même vu quelques signes de croix du côté de ce groupe de supporters qui s’est, ce jour-là, invité dans l’église à une heure du coup d’envoi. Une dizaine, membres de la section Les Gueules noires de Bollaert, drapeau porté bien haut dans la nef…

« On se gare devant à chaque match et on a remarqué qu’ils diffusaient des chants, ça fait plaisir, confie Gregory Rischebourg, responsable de la section. Les membres du groupe visitent, moi pas trop car je suis pas très église, mais quand on prend le nom de Gueules noires, forcément l’histoire de la mine, ça nous parle. »

Avant le match, ces supporters lensois se font expliquer l’histoire de l’église, en quête de vitraux.

À l’heure de quitter le banc de messe pour un siège de Bollaert, ces deux supporters promettent au paroissien qui vient de leur présenter les premiers vitraux inaugurés « de passer le message ». Si d’autres le reçoivent jusqu’à décider d’un coup de pouce pour boucler le budget, cette belle rencontre se transformerait assurément en (très) belle histoire…