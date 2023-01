Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis près de 20 ans, le nombre de skieurs ne cesse d’augmenter dans les grandes stations de ski. Aux Ménuites pourtant, les statistiques d’accidents restent stables depuis des années. Bref, le risque de rentrer des vacances aux sports d’hiver avec un bobo plus ou moins grave est plus faible qu’ailleurs. Le hasard ou la chance ? Pas vraiment. Benjamin Blanc, directeur des remontées mécaniques de la vallée des Belleville (Val Thorens, Les Ménuires et Saint-Martin de Belleville) est considéré dans les Alpes comme un « pape » de la sécurité. Sous son impulsion, la vallée et singulièrement Les Ménuites ont beaucoup investi dans la digitalisation des secours et dans la « data » des skieurs et des accidents.