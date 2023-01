Le Parlement européen veut interdire de facto le micro-ciblage dans la publicité politique

L’UE entend renforcer les garde-fous en vue des élections de 2024. « Notre défi est de lutter plus efficacement contre toutes les formes de désinformation et d’ingérence extérieure dans nos processus démocratiques, tout en préservant l’ouverture qui caractérise le débat public européen », selon le rapporteur, Sandro Gozi (RE).

La Commission européenne avait déjà proposé, en novembre 2021, que toute publicité politique soit clairement désignée comme telle et comprenne des informations telles que le nom de la personne qui endosse les frais et le montant de ces derniers. Il serait obligatoire d’inclure dans les publicités des informations claires sur la base desquelles une personne est ciblée. Par ailleurs, il deviendrait obligatoire de publier quels groupes d’individus sont ciblés, sur base de quels critères et avec quels outils ou méthodes d’amplification.

Tant en ligne que hors ligne, le texte interdit que des données personnelles sensibles, telles que l’origine ethnique, les convictions religieuses ou les orientations sexuelles, soient utilisées pour les publicités politiques ciblées.

Les règles seraient encore renforcées pendant une période de soixante jours précédant une élection ou un référendum : les seules publicités ciblées autorisées seraient celles sur base de la localisation, de la langue et du fait que la personne vote pour la première fois. Les élus réclament aussi une interdiction globale d’utiliser les données des mineurs d’âge.

En outre, ils exigent la création d’un référentiel en ligne contenant toutes les publicités politiques sur internet et les données connexes, afin de mettre plus d’informations à la disposition des citoyens, des autorités et des journalistes. Il s’agit d’obtenir plus facilement des informations sur l’identité du financeur de la publicité, sur le montant payé et sur l’origine du financement.

Des informations seraient aussi publiées sur l’éventuelle suspension d’une publicité pour violation des règles, sur les groupes spécifiques de personnes ciblées et les données personnelles utilisées à cette fin, ainsi que sur les opinions et l’engagement à l’égard de la publicité. Les députés souhaitent donner aux journalistes un droit spécifique d’obtenir ces informations.