Hugo Siquet justifie son refus de rejoindre Anderlecht: «On connaît tous mon passé au Standard, personnellement, je ne pourrais pas» (vidéo)

Comme il l’avait expliqué mercredi dernier, après le partage du Cercle de Bruges contre l’Union, Hugo Siquet, qui a quitté Fribourg cet hiver, a refusé une offre du Sporting d’Anderlecht. L’ancien arrière-droit du Standard a justifié sa décision dans un entretien accordé à Eleven Sports.

« Il y a des clubs où je ne peux pas aller, où c’est plus fort que moi. C’est comme ça. Moi je reste Rouche, on connaît tous mon passé au Standard et des clubs comme Anderlecht, personnellement je ne pourrais pas », a expliqué Siquet. « Il y en qui y arrivent et c’est leur choix mais je ne me vois pas personnellement jouer dans un club ennemi à mon club de cœur et c’est pour ça que j’ai rejeté gentiment leur offre. »