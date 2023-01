Il faut désormais un permis d’urbanisme pour créer un hébergement touristique en Wallonie

« Il y avait un vide juridique concernant la création de nouveaux hébergements touristiques qui avait pour conséquence d’empiéter sur le cadre de vie des citoyens. Certaines communes nous avaient alertés par rapport à une suroffre d’hébergements dans certaines zones touristiques, avec d’une part, d’éventuelles nuisances qui peuvent en découler, et d’autre part, la difficulté d’accéder à la propriété pour les habitants de ces régions », a expliqué Willy Borsus, le ministre wallon de l’Aménagement du territoire.

« Le développement du tourisme, en ce compris des hébergements touristiques, est un moteur de l’économie wallonne mais celui-ci doit s’envisager de manière raisonnée, en lien avec l’offre de services et les infrastructures locales, afin d’accueillir les touristes dans de bonnes conditions », a ajouté Valérie De Bue, la ministre régionale du Tourisme. « Cette soumission à un permis d’urbanisme permettra d’informer systématiquement les futurs exploitants d’hébergements sur leurs obligations et toutes les mesures d’accompagnement », a-t-elle poursuivi.

L’arrêté ne concerne toutefois pas la mise à disposition de moins de six chambres à titre d’hébergement touristique chez l’habitant, un type d’hébergement qui ne génère pas les mêmes nuisances en raison de la présence du propriétaire sur les lieux. L’obtention d’un permis d’urbanisme ne remplace pas non plus les exigences découlant du Code du Tourisme, ont encore précisé les deux ministres régionaux.