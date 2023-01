Laetitia et Frédéric risquent de se retrouver à la rue avec leurs deux enfants à Sombreffe, le couple lance un appel, «on a frappé à toutes les portes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La peur, voilà le sentiment qui habite Laetitia et Frédéric. Ce couple de Sombreffois et leurs deux enfants de 7 et 4 ans risquent de se retrouver à la rue le 10 février si aucune solution ne s’offre à eux. « On a frappé à toutes les portes, celles du CPAS, celles des propriétaires privés mais en vain, nous n’avons plus de solution », raconte Laetitita, 34 ans.