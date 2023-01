Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour la 4e fois de sa jeune carrière, Ethan Derenne est parti un gros mois en Thaïlande en compagnie de ses coaches du Fight Team Niglo pour y effectuer un stage mais aussi un combat de boxe thaï. « On a été au même endroit que d’habitude, au Patong Boxing Stadium Sainamyen, à Phuket, où il y a un camp d’entraînement très réputé avec de nombreux Belges et Français qui viennent », raconte le Fossois de 17 ans arrivé sur place le 10 janvier et qui reviendra lundi prochain. « Chaque année, ce sont les mêmes coaches locaux qui me prennent en charge. Ils commencent à connaître ma façon de m’entraîner. J’ai eu deux semaines et demie pour bien préparer mon combat. »