Deux hommes cagoulés braquent une station essence: l’employée menacée d’une arme dans le dos

Lundi soir, vers 20 heures, deux hommes armés et cagoulés ont fait irruption dans une station-service de la chaussée de Fleurus à Gilly. L’employée, une jeune femme de 27 ans, était seule au moment du braquage : menacée d’une arme dans le dos et maintenue par les cheveux, elle a été emmenée dans le bureau et sommée d’ouvrir le coffre aux deux malfrats. Comme elle ignorait la combinaison, ils se sont finalement contentés du contenu du tiroir caisse, de fardes de cigarettes et du GSM de leur victime traumatisée, avant de quitter les lieux.