Après avoir joué au proxénète en 2019, être devenu un assassin en (septembre) 2020, et, malgré tout cela, avoir pu bénéficier d’une remise en liberté dès (juillet) 2021, en attendant son procès aux assises, voilà que notre ex-footballeur liégeois désormais fort bien connu défavorablement, Dylan Duby, a encore et déjà récidivé en donnant cette fois dans des extorsions (Sudinfo du 9 décembre 2022) tandis qu’il tentait de se reconvertir en rappeur (Sudinfo du 21 novembre 2022) !

À la clé ? Un retour à la case prison qui lui vaut également les foudres de Me Sven Mary, l’avocat de la famille de l’entrepreneur Frank Goes qu’il a poignardé à mort à Jette pour le compte d’un commanditaire dont le nom de la société trône encore et toujours sur bon nombre d’immeubles dont les façades sont en cours de rénovation / isolation.