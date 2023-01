«Dominique A: le monde réel» en concert au centre culturel de Libramont le 3 février

Cet artisan de la poésie, cet expressionniste des sentiments présentera, dans un souffle nouveau mais toujours proche de son style, son 14éme et fabuleux album, Le monde réel, dans un show intimiste, proche du public.

Une sensibilité palpable, une musique précise et maitrisée, une voix assise, une place pour les textes, voilà sans doute la recette de la réussite pour Dominique A. Discrètement, il nous livre des émotions universelles qu’on a le plaisir d’interpréter chacun à sa manière. À l’écoute des paroles, on y reconnaîtra ce monde qui change sans trop savoir ni pourquoi ni où il va, et auquel il faut s’adapter, ou pas.