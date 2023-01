Après 2 ans à la SPA de Charleroi, Crowley commence sa nouvelle vie: «Il est tellement heureux d’être là!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une merveilleuse nouvelle pour la SPA de Charleroi qui a vu l’un de ses plus anciens occupants libérer son box après plus de deux ans. Crowley, un berger malinois de 5 ans a trouvé une famille dans laquelle il sera choyé et en sécurité.