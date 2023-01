Procès des attentats de Bruxelles: l’ordinateur de la rue Max Roos révèle ses premiers secrets

Photos, lettres, documents de propagande, fichiers audio et vidéo, le PC regorge d’une mine d’informations permettant de contextualiser l’emploi du temps et les motivations des terroristes.

Dès réception du PC le 22 mars, les enquêteurs de la Computer Crime Unit se sont penchés sur son utilisation la veille et le jour des attentats. Ils ont déterminé que le 21 mars, il n’y avait eu aucun usage de l’ordinateur entre 2h13 et 14H14. Ensuite, plusieurs fichiers ont été ouverts, dont une vidéo testament du terroriste Ibrahim El Bakraoui.

Durant la nuit précédant les attaques, des vidéos de propagande de l’État islamique ont été visionnées à trois reprises. Plusieurs documents dont le titre fait référence à Mohamed Abrini, Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui ont également été consultés. Les experts ont également pointé l’ouverture d’un dossier à 6h42 contenant des prêches d’Oussama Ben Laden et de plusieurs dirigeants de l’EI.

Les dernières manipulations des terroristes avant leur départ, entre 6h36 et 6h39, consistaient en la suppression de plusieurs fichiers. L’ordinateur étant entré en veille à 6h47, les enquêteurs estiment que son dépôt dans un sac poubelle rue Max Roos a eu lieu entre l’heure de sa mise en veille et le départ des terroristes en taxi vers l’aéroport de Zaventem à 7h16.

Parmi les dossiers suspects, les informaticiens ont pu déterminer que l’ordinateur avait contenu un dossier consacré au Stade de France (avec un plan et une vue aérienne) et à diverses informations sur le Bataclan. Un dossier « 13 novembre » a également existé. Il contenait plusieurs sous-dossiers « groupe Omar » (terrasses), « groupe français » (Bataclan), « groupe iraquiens » (Stade de France), « groupe Schipol », « groupe métro » ? Un texte de revendication, rédigé le 14/11/2015 à 00h15 alors que les attentats de Paris étaient toujours en cours à Paris, était également sur l’ordinateur.

Ils ont en outre découvert quatre photographies d’identité de deux kamikazes du Stade de France et des deux suspects arrêtés en Autriche.

« Nous avons identifié deux utilisateurs principaux pour cet ordinateur : Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui », a encore indiqué le chef d’enquête adjoint.

Jamais connecté à internet

Les enquêteurs ont en outre découvert que l’appareil n’avait jamais été connecté à Internet. Lors d’une audition, l’accusé Mohamed Abrini avait expliqué qu’il surfait sur Internet et regardait des vidéos YouTube via une tablette, et que des documentaires et des films étaient chargés sur l’ordinateur portable.

Selon les explications de l’accusé Osama Krayem, seul Najim Laachraoui était autorisé à utiliser l’appareil HP. « Les messages audio et les fichiers arrivaient via des clés USB, dont Ibrahim El Bakraoui s’occupait. Najim Laachraoui avait les codes et les outils de cryptage », a-t-il raconté aux enquêteurs. Toujours d’après son audition, tout le monde ne pouvait pas approcher ce PC. Il en existait un autre, également jeté à la poubelle et qu’un éboueur a emporté, qui ne servait manifestement qu’à regarder des films.

Selon Mohamed Abrini, c’est Najim Laachraoui qui a acheté cet ordinateur HP, sur lequel le logiciel Tor avait également été installé. Celui-ci permet de surfer sur le darkweb mais n’a pas été utilisé.

L’appareil n’a donc jamais été connecté à Internet. Il y a par contre eu plusieurs tentatives échouées de connexion à des réseaux wifi. Notamment dans les alentours de la rue Henri Bergé à Schaerbeek, une planque louée par Mohamed Bakkali sous une fausse identité et qui avait servi à la cellule responsable des attentats à Paris du 13 novembre 2015. Celle-ci sera d’ailleurs encore occupée en novembre, après ces attaques, puisque Mohamed Abrini s’y est réfugié.