La Brasserie de Charleroi s’est installée sur la place du Manège: «Nous voulons faire revivre Charleroi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Située à l’angle de la place du Manège et du boulevard Bertrand, derrière de grandes vitres qui baignent la salle de lumière, la Brasserie de Charleroi propose une petite restauration, mais aussi un comptoir où il est possible de déguster une petite boisson. « Nous avons ouvert dans le but de faire revivre Charleroi. »