Kevin De Bruyne encensé par un équipier puis critiqué par son coach: des mots forts à l’égard du Diable rouge

Le 69e Gala du Soulier d’Or couronnera, ce mercredi à l’Antwerp Expo, le meilleur joueur du championnat de Belgique. Un grand favori se dégage : Simon Mignolet, le gardien du FC Bruges. D’autres catégories seront également à l’honneur. Ainsi, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois se disputeront notamment le trophée de meilleur Belge à l’étranger.

En parlant du joueur de Manchester City, un de ses équipiers est sous son charme. Il s’agit de l’international anglais John Stones. « Cela ne me surprend pas qu’il soit le meilleur passeur de la ligue et d’Europe. Il ne faut pas sous-estimer sa qualité et cet exploit. Qu’importe où le ballon se trouve sur le terrain, il créera des occasions de but. C’est pourquoi il est un joueur de classe mondiale. Car il n’arrête jamais d’inventer des choses », a-t-il lancé, le Diable rouge compilant 3 buts et 17 passes décisives cette saison.

Comme l’ont également repris nos confrères de RTL Sport, Pep Guardiola tient toutefois à le mettre en garde, tout en réclamant davantage de régularité de la part de son maître à jouer. « Avec Kevin, on s’attend toujours à ce qu’il donne des passes décisives. Mais combien d’offrandes ne sont pas converties ? Contre les Wolves, il a disputé 75 bonnes minutes. Mais il y a une grande compétition dans l’équipe et il faut continuer. Certains matches requièrent des profils spécifiques et parfois, Kevin a un peu de mal ».