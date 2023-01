Plus de 30.000 spectateurs pour la 13e édition du Tournai Ramdam Festival

Pour la première fois, le Tournai Ramdam Festival a mis en place des billets suspendus grâce à des dons de spectateurs, désireux de permettre d’offrir des places de cinéma à des personnes n’ayant pas la possibilité de s’y rendre. Cela a permis à 46 personnes d’en profiter.

Le Clip Clap, concours de critiques cinématographiques, a également réuni plus de 1.700 étudiants répartis entre Tournai, Bruxelles, Rixensart, Ath et Mouscron en Belgique ainsi que six autres villes de France.