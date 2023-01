La ministre flamande de l’Énergie Zuhal Demir vise la fin février pour le choix de l’itinéraire du projet Ventilus

L’une des conditions préalables à la réalisation de Ventilus était la mise en place d’un ensemble plus solide de mesures de compensation. Pour cela, le gouvernement flamand compte sur le gouvernement fédéral et le gestionnaire de réseau Elia. Par exemple, le gouvernement flamand veut étendre la zone dans laquelle les gens peuvent vendre volontairement leur maison ou leur entreprise à Elia de 35 à 100 mètres et fait également pression pour que les entreprises (agricoles) et les résidents qui continuent à vivre à proximité reçoivent des indemnités plus élevées.