Kendji se la joue Antonio Banderas dans «Desperado», son nouveau clip événement (vidéo)

Kendji est de retour avec un son très sud-américain. Et pas seulement un son ! Pour « Desperado », extrait de son album « L’école de la vie », le chanteur révélé dans la saison 3 de « the Voice : la plus belle voix » (2014) a carrément sorti un clip aux allures de film. Réalisé par Alexandre Moors, celui-ci rend en quelque sorte hommage au long-métrage du même nom.

Lire aussi Kendji Girac dévoile le clip de son single «Eva», une déclaration d’amour à sa fille: «C’est la première fois que je peux parler de ce sujet» (vidéo)

Pour rappel : porté par Antonio Banderas et Salma Hayek, « Desperado » (1995) nous ramène au nord du Mexique, où le guitariste et chanteur sans nom El Mariachi vit paisiblement, jusqu'au jour où sa bien-aimée est assassinée par El Bucho, un trafiquant de drogue. Bien décidé à se venger, il part avec un étui à guitare rempli d'armes à feu pour retrouver ce dernier, quitte à laisser derrière lui les cadavres de ceux qui tentent de lui barrer la route...