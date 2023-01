Dès le 1er février, plusieurs services seront fermés le jeudi à l’administration communale de Flémalle

La commune de Flémalle a indiqué en ce début d’année qu’il allait y avoir du changement au niveau des horaires d’ouverture de certains de ses services. Ainsi, dès le1er février 2023, les services population, état civil et sépulture seront fermés le jeudi matin.

En ce qui concerne les horaires d’ouverture, l’administration communale souligne que les trois services précités seront ouverts les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Le mardi, les locaux seront accessibles de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h et jeudi de 13h30 à 16h30.