Un nouveau café Alzheimer à Pepinster

Depuis 2003, la Ligue Alzheimer ASBL organise des Alzheimer Cafés depuis 2003. Ce sont des lieux de rencontre où l’accent est mis sur la convivialité. On peut y discuter de façon informelle et poser des questions concrètes sur la vie de tous les jours avec la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées.

Deux nouveaux cafés ouvriront bientôt leurs portes en province de Liège. Dont un à Pepinster à la résidence « Au fil de la Hoëgne ». Ce sera le 72e Alzheimer Café. L’inauguration est prévue le lundi 13 février. Les séances se poursuivront ensuite au rythme d’une par mois, chaque 2e lundi du mois (hors congés scolaires).