Météo: voici les prévisions de Luc Trullemans pour la fin du mois de janvier

Les températures, en début d’après-midi, afficheront 3º en bordure de mer, 1 à 3º sur le centre et le sud du pays et 1 à -3º selon l’altitude en Ardenne.

Le temps sera calme et encore froid ce mercredi avec beaucoup de brouillard givrant ou des stratus bas qui se dissiperont très difficilement du centre à la région ardennaise mais qui laisseront quand même la place à des éclaircies sur le nord et l’ouest du pays.

La nuit suivante, à l’approche d’une perturbation qui aura traversé les Iles britanniques, il commencera à pleuvoir avant minuit du côté du littoral et ensuite également plus dans l’intérieur du pays. Cette perturbation s’affaiblira et au contact avec l’air froid sur les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse, elle y donnera quelques chutes de neige en matinée.

Jeudi

Le matin il pleuvra encore un peu sur le centre du pays et de petites chutes de neige au-dessus de 300m sur les provinces de Namur et de Liège.

Ces chutes de neige s’estomperont ensuite sous un ciel souvent gris mais devenant un peu plus variable dans l’ouest.

Avec l’arrivée de l’air maritime, les températures remonteront partout pour atteindre 8 à 8º sur la moitié ouest du pays et -1 à 4º sur la moitié est.

Vendredi

Comme une nouvelle poussée anticyclonique se manifestera sur les Iles britanniques et la Mer du nord, le vent s’orientera chez nous entre le nord et le nord-est nous amenant une nouvelle bouffée d’air assez froid avec assez bien de grisaille et même quelques flocons sur le nord de l’Ardenne.

Nous reperdrons une paires de degrés par rapport à la veille avec des maximales entre 2 et 5º en plaine et à la mer et entre 2 et -2º sur le relief ardennais.

La nuit suivante sera froide avec gelées généralisées dans l’intérieur des terres.

Il fera 2 à 3º en bordure de mer, -1 à -4º en plaine et -4 à -6º en Ardenne voire même -6 à -10º dans certaines vallées de l’est du pays.

Samedi

La matinée sera calme et fort brumeuse avec des brouillards givrants et pendant la journée nous devrions revoir le soleil du centre à l’est du pays dans un air où les maximales afficheront 6º à la côte, 1 à 3º en plaine et 1 à -3º selon l’altitude au sud du sillon Sambre et Meuse.

Dimanche

Le vent d’ouest se fera de plus en plus sentir et nous amènera un air de plus en plus moins froid mais chargé d’humidité et de nuages bas qui pourront distiller de petites pluies ou bruine et peut-être quelques flocons en haute Ardenne.

Maximales en hausse de 5 à 7º en plaine et entre 4 et -1º en Ardenne.

Début de semaine prochaine

De profondes dépressions se succéderont sur le nord de l’Atlantique et le nord de l’Europe nous laissant dans des courants océaniques moins froids où les températures diurnes varieront selon l’altitude entre 8 et 1º sur le pays.

Le vent soufflera parfois en rafales de 50 à 80 km/h et les précipitations seront généralement de pluie ou de bruine mais parfois de neige fondante sur la haute Ardenne où un certain dégel se manifestera.

Evolution pour le reste de la semaine

Les conditions devraient rester inchangées avec cependant une petite baisse dans les températures ce qui nous ramènera des chutes de neige sur les hauteurs de l’est tandis que la pluie ou les averses resteront d’actualité en plaine et dans les vallées ardennaises.