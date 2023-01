Une manifestation nationale organisée le 26 février à Bruxelles pour la paix en Ukraine

Une trentaine d’organisations ont déjà répondu à l’appel. Le même week-end, des manifestations auront lieu dans plusieurs capitales européennes sous la bannière « Europe4Peace ». La manifestation s’élancera à 13h00 de la gare de Bruxelles-Nord. La plateforme « Europe for Peace and Solidarity » condamne une nouvelle fois « l’agression russe contre un pays souverain et souhaite exprimer sa solidarité avec toutes celles et tous ceux qui sont victimes de la guerre. »

« La guerre doit cesser pour éviter de nouvelles effusions de sang. L’escalade continue de la logique de guerre, aussi depuis la Belgique et les pays européens, a des conséquences toujours plus désastreuses et potentiellement apocalyptiques vu la menace nucléaire qui continue de grandir », met ainsi en garde la plateforme.

Les organisations appellent également de ses vœux « une diplomatie de paix active ». « Tous les moyens diplomatiques doivent être déployés pour amorcer une désescalade et amener les parties belligérantes à un cessez-le-feu en vue de pourparlers menant à une paix juste et durable », peut-on notamment lire dans le texte d’appel de la plateforme.

Les organisations demandent aussi que l’on tire les enseignements de ce conflit et soulignent « la nécessité de bâtir un système de sécurité collective et indivisible, une nouvelle architecture de sécurité fondée sur le principe que la sécurité ne peut être recherchée aux dépens des autres. » Les organisations s’inquiètent enfin « des conséquences sociales, économiques et environnementales de la guerre et des contre-mesures prises, qui expliquent en grande partie la crise énergétique, la hausse des factures d’énergie et l’inflation. »